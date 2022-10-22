Beşiktaş , Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 5 haftada 1 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar, kazanarak moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları can sıkıyor. İki yıldızından yoksun olacak teknik direktör Valerien Ismael, hücum hattındaki yeni düzen için seçimlerini yapmış durumda.

Hatay mesaisi devam ediyor

Kara Kartal, Süper Lig’in 11’inci haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başlayan antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kupada rakip Serik Belediye oldu

Ligdeki Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın kupadaki rakibi de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine seri başı unvanıyla katılan Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’ndaki rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor oldu. Siyah- Beyazlılar, Serik Belediyespor ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

‘İki kupayı da kazanmak istiyoruz’

Beşiktaş’ın Ziraat Tü rkiye Kupası 4. Eleme Tu ru’nda Serik Belediyespor ile eşleştiği TFF Riva Hasan Doğan Milli Ta kımlar Te sisleri’nde düzenlenen kura çekimine, kulübü temsilen Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah katıldı. Ferah, tören sonrasında, “Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Sportmenliğin ön planda olacağı müsabakalar temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile kulübümüzün 120. yılını kutlayacağız. Bu sezon iki kupayı da kazanmak istiyoruz” yorumunu yaptı.

Saiss için kritik gün

Siyah-Beyazlılar’ın Giresunspor’la oynadığı mücadelede adale sakatlığı yaşayan Romain Saiss, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymemişti. Faslı futbolcu, yoğun tedavinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı. Dünkü idmanda da bireysel olarak antrenman yapan Saiss’in Hatayspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

Hava topları Talha’dan sorulur!

Beşiktaş’ın sezon başında Adana Demirspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazandı. Genç stoper, ligde hava topu kazanma istatistiğinde zirve yaptı. Beşiktaş’ın savunmadaki sigortası olan genç yıldız, Comparisanator’un verilerine göre; yüzde 74 ile hava topu mücadelesi kazanıyor. Genç stoperi, yüzde 69’la Başakşehir’den Ndayishimiye takip ediyor.

Ghezzal'ın yerine Muleka

Kara Kartal’da Weghorst gibi Rachid Ghezzal da adale sakatlığı sebebiyle Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cezayirli futbolcunun ilk 11’deki yerini de Jackson Muleka’nın alması bekleniyor. Muleka’nın, hücum hattının sağında forma giymesi ve zaman zaman da Cenk’in yanına geçerek çift forvet olarak rakip kaleye akınlarda bulunması bekleniyor.

Tüm gözler Cenk Tosun'da

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Hollandalı golcü Wout Weghorst’un sakatlığı sonrasında Cenk Tosun’a şans doğmuştu. Yıldız forvetin yedeği olarak Cenk’i gören Valerien Ismael, önemli deplasmanda görevi Cenk’e verecek. Bu sezon hücum hattında fazla forma şansı bulamamasına rağmen sahaya adım attığı anlardan itibaren takımına hücum hattına önemli bir dinamizm katan tecrübeli golcü, bu kez ilk 11’de eline geçen bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.

Hedefi yüzde 100!

Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle takımına 1 puanı getiren ve morallenen Cenk, Hatayspor müsabakası öncesinde takım çalışmalarında ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncunun idman performansından oldukça memnun olan teknik direktör Valerien Ismael, Cenk’in atacağı gollerle Hatay’da Kara Kartal’a galibiyeti getireceğine olan inancı tam. Uzun süredir beklediği fırsat sonunda eline gelen Cenk’in, takım antrenmanlarına ek olarak bireysel de çalışmalar yaptığı ve Hatay karşılaşmasında sahaya yüzde 100’ünü vermeyi hedeflediği bildirildi.