Katar'da Arjantin ile Hollanda arasındaki yarı finale çıkma mücadelesi, her anıyla adeta bir gerilim filmini andırıyordu. İki takım 2014'te Cüneyt Çakır'ın yönettiği Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmış ve Tangocular, golsüz sona eren kapışmanın sonunda rakibini penaltılarda 4-2 yenerek elemişti. 8 yıl önceki karşılaşmanın bir bakıma rövanşı niteliğindeki maçta tansiyon yüksekti. Arjantin, Molina ve Messi (pen.) ile 2-0 öne geçtikten sonra Portakallar, oyuna sonradan giren Beşiktaşlı Weghorst'un 2 golüyle maça tutundu. Weghorst son golü, 90+11'de attı. Ancak penaltılarda Lionel Messi önderliğindeki Güney Amerika temsilcisi, 4-3 ile adını son 4 arasına yazdırmayı başardı.

Arjantin'in zaferini ilan eden penaltı sonrası Arjantinliler'in bu fotoğraftaki sevinci çok konuşulmuştu. Otamendi o anları, "Her penaltı sonrası Hollanda'dan bir futbolcu durmadan bize bir şeyler söylüyordu. Ona tepki olarak böyle bir kutlama yaptık" sözleriyle anlattı.





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Messi, van Gaal'in önünde sevindi

Kavgaların eksik olmadığı mücadelede Messi'nin hedefinde Portakallar'ın hocası Louis van Gaal vardı. Van Gaal'in, "Messi'yi nasıl durduracağımıza bir cevap bulmak, o kadar da zor değil. Geçişleri bloke edip kapatın. Bunun çok da problem yarattığını sanmıyorum" sözleri, 35 yaşındaki süperstarı çok kızdırdı. Messi, golünü attıktan sonra van Gaal'in önünde sevindi ve galibiyet sonrası da yine onun yanına gidip, bir şeyler söyledi.

Lionel Messi, golünün ardından Hollanda'nın hocası van Gaal'e böyle göndermede bulundu.

Weghorst'la da kapıştı

Weghorst'la da kapışan ve maçın en iyi oyuncusu seçilen Messi, "Van Gaal iyi top oynadıklarını söylemiş ama sadece oyuna iki uzun alıp, topu şişirdi. Arjantin'e saygısızlık yaptığını düşünüyorum" diye konuştu. Kaleci Emiliano Martinez de "Van Gaal, penaltılarda avantajlı olacaklarını söylemişti. Şimdi çenesini kapatabilir" dedi.

'Ne bakıyorsun aptal, önüne bak'

Arjantin’in yarı finale yükseldiği karşılaşma sonrası Lionel Messi’nin Beşiktaşlı Weghorst’a söylediği sözler geceye damga vurdu. Arjantinli süperstar, maç sonu röportajı verirken "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" sözlerini sarf etti. Yayın sırasında Messi’nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.









'Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum'

Messi, sözlerinin devamında ise, "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Hollanda’nın 19 numaralı forveti bizim yanımıza gelip kışkırtmaya çalıştı. Hocaları da bize saygısız davrandı" açıklamasını yaptı. Maçın ardından konuşan Arjantinli eski futbolcu Sergio Aguero ise “Weghorst, Messi’ye ‘Buraya gel” dediği için yanına gidip susması gerektiğini söyledim” dedi.

Weghorst: Messi, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı

Weghorst da maça ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Büyük bir rüya sona erdi. Oysa gerçekten çok yakındık fakat penaltılardan sonra kaybettik” dedi. Yıldız forvet, Arjantin maçının ardından Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle de bir görüşme yaptı. Hollandalı futbolcu, “Messi, attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı” ifadelerini kullandı.

Esteban Edul: Weghorst, Messi'yi tünelde bekliyordu

Hollanda maçı sonrası Messi ile röportaj yapan gazeteci Esteban Edul, yaşananları anlattı, "Arjantinliler penaltılardaki hareketleri nedeniyle Hollandalı oyunculara çok sinirliydi. Hollanda'nın 19 numarası (Wout Weghorst) Messi'yi tünelde bekliyordu ve Messi ile formasını değiştirmek istedi" dedi ve ekledi:

'Messi'yi hiç o kadar sinirli görmemiştim'

"Messi işte o zaman sinirlenmeye başladı. Hollandalı futbolcu hiçbir şey anlamadı ve Messi çılgına döndü. Fotoğraflarda görüldüğünden de sinirliydi. Messi'yi hiç o kadar sinirli görmemiştim. O kadar öfkeliydi ki, ne sorularıma cevap verdi ne de onunla röportaj yapabildim"







