Beşiktaş , Süper Lig 'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran an, Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un ikinci golünün ardından yaşadığı duygusal sevinç oldu.

Veda mesajı mı?

Beşiktaş'ı ilk yarının sonunda 2-0 öne geçiren Wout Weghorst'un gol sevinci, kafaları karıştırdı. Siyah-Beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve ismi transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızın taraftara ve kulübe yönelik sevgi gösterisi içeren gol sevinci, 'Veda mı ediyor?' algısını yarattı.

Gol sonrası duygusal bir sevinç gösterisinde bulunan ve taraftara doğru el sallayan Hollandalı yıldızın ara transfer dönemiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali, taraftarları endişeye sürüklemişti ki gelişmeler ortaya çıktı.

Şenol Güneş doğruladı!

Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst'un ayrılık iddialarına ilişkin basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. 'Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u?' Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullandı.

İddianın arkasında İngiliz devi var!

Wout Weghorst'un durumu dış basında ilgilenen kulüpten kaynaklı geniş yer buldu. Çünkü İngiliz devinin Weghorst'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu açıkça ifade edildi.

United'da ilk hedef Weghorst

Foot Mercato, sezonun ikinci yarısı adına bir golcü arayışında olan Manchester United'ın Wout Weghorst isminde karar kıldığını ve bu yönde girişimlerin başladığını duyurdu.

'Anlaşma neredeyse tamamlandı'

Şu anda Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Manchester United forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Anlaşmanın birçok tarafı bulunsa da bu taraflar arasında transfere ilişkin anlaşmanın neredeyse tamamlandığı belirtildi.

Erik ten Hag faktörü

Manchester United'ın Hollandalı menajeri Erik ten Hag'ın Weghorst transferinden oldukça memnun kalacağı belirtiliyor. Hava hakimiyeti olan yıldız oyuncunun, United'ın bu yöndeki arayışını karşılayacağı aktarılmakta. Kısa süreli bir transfer isteyen United, Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katabilmenin peşinde...

Weghorst, gitmek istiyor!

Fabrizio Romano ise Weghorst'un Manchester United'a önerildiğini ve İngiliz devinin buna olumlu karşılık verdiğini belirtti. Anlaşmanın koşulları üzerinde araştırma sürerken oyuncunun zaten bu transfere istekli olduğu aktarıldı.