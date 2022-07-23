Weghorst: Ghezzal ile oynamak beni heyecanlandırıyor

Tecrübeli futbolcu, transfer süreciyle ilgili olarak, “Kariyerimde hiç Türkiye’den teklif almamıştım. Beşiktaş ’tan teklif alınca ilgimi çekti. Benim için çok mantıklı olan bir karardı. Taraftarların ilgisi beni çok etkiledi. Duyduğum heyecan adım adım ciddileşti ve transferim gerçekleşti. Milyonlarca mesaj aldım. Taraftarın sevgisiyle aramızda mükemmel bir bağ olacağını hissettim. Beşiktaş’a gelme kararını alırken çok kişiyle görüşmedim, hayatta kararlarımı kendim alırım” ifadelerini kullandı.

‘Özel bir ekibim var’

Siyah-Beyazlı takımla ilgili olarak düşüncelerini de paylaşan Weghorst, “Takımın hangi sistemi uygulayacağı en önemlisi. Biz şu an iki 9’lu sistemle oynuyoruz, ona çalışıyoruz. Bu sistem değişebilir ama biz hocanın verdiği sistemi çok iyi uygulamalıyız. Rachid Ghezzal ile oynayacak olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor. Ghezzal, mükemmel bir oyuncu. Antrenmanda da çok iyi işler yaptık. Ancak şimdiden baskı yaratmayalım. Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığımdan beri bir ekibim var. Onlarla sürekli nasıl daha iyi olabileceğim konusunda çalışıyorum. Benim için çok önemliler” sözlerini sarf etti.

‘Tüm haberleri topluyorum’

Kendisini iyi hissettiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, “Ligin ilk maçında yüzde 100 hazır olacağım. Uzun bir tatil yapmadım. Takım arkadaşlarımla aramda fiziksel bir fark olduğunu düşünmüyorum. Kariyerime başladığımdan bu yana hakkımda çıkan tüm gazete haberlerini topluyorum. 4 ciltlik haber biriktirmişimdir. Kariyerim bittiği zaman buna baktığımda kendimi özel hissettirecek” diye konuştu.