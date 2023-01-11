Weghorst çalışmalarına devam ediyor

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

İdmanlara devam edecek

Takımdan ayrılığı gündemde olan Wout Weghorst, dünkü idmanın tamamında yer aldı. Deneyimli isim, Manchester United’a transfer sürecinin tamamlanacağı zamana kadar takımla beraber olmaya devam edecek. Kartal, Spor Toto Süper Lig’de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.