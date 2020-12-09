UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’da oynanan PSG-Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 12. dakikasında Turuncu-Lacivertliler’in teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti. UEFA, maça farklı bir hakem getirterek devam etmesk istedi, ancak Başakşehirli oyuncular bu hakemlerle devam etmek istemedi. Maç bugün kaldığı yerden yeni hakemlerle devam edecek.

Tam olarak ne yaşandı?

Rumen hakem grubundan 4. hakem, hakem Hategan’a Okan Buruk’u değil, Webo’yu atmasını söyledi ancak Webo’nun ismini bilmediği için Kamerunlu yardımcı antrenörü, ‘Şu siyahi oyuncu (negro) diye gösterdi. Webo ise bu sözleri duyduktan sonra çılgına döndü ve maç durdu. Webo, “Negro nedir” diye isyan ederek sahadan ayrıldı.

PSG alkışladı

Yaşanan olayın ardından Başakşehir sahadan çekilme kararı alınca PSG yedek kulubesinden ve protokol tribününden alkış sesleri yükseldi. PSG’nin dünyaca ünlü yıldızları Neymar ve Mbappe de temsilcimize destek verdi.

Göksel Gümüşdağ: Duruş gösterdik!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Olay yaşandığı gibi çekildik ve duruş gösterdik. Hakem ayrılmadan maça çıkmayacağımızı belirttik. Hakem görevden alındı. Umarız, bir daha böyle bir şey yaşanmaz” dedi.

Büyük destek

Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu karantinada olmasına karşın Göksel Gümüşdağ’ı arayarak konuyla ilgili bilgi alarak mesaj paylaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da Başakşehir’in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Servet Yardımcı: Cezalandırılacak!

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, “UEFA bu konuda hiçbir şekilde toleranslı davranmayacak. Bunu yapan hakem cezalandırılacak. UEFA’nın en hassas olduğu konu bu” açıklamasında bulundu.