Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

4’üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.





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Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

Rumen basınında yer alan haberde maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yakın çevresine konuştuğu ifade edildi.

Coltescu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir."

Hürriyet





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