Devler Ligi’ndeki son maçı için gittiği Paris’te dünyayı sarsan Başakşehir yurda döndü. Başkan Göksel Gümüşdağ, “Dünyaya duruşumuzu gösterdik, sıra UEFA’da! Bu hakemlere ömür boyu men verilmeli. Pierre Webo’nun üzülecek bir şeyi yok, bizler üzülmeliyiz, dünya üzülmeli. İbretlik ceza çıkmalı” dedi.

‘Çok agresiflerdi’

Olay sonrasında ilk kez sessizliğini bozan Webo ise, “UEFA’da görev yapan bir hakemin bu tarz sözler kullanması benim çok garibime gitti ve limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm. Bu durumda tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başkanımız Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Destekleri çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı çok önemli bir geceydi. İki takım adına da adil kararlar çıkmıyordu, buna tepki veriyorduk ama o ağza alınmaması gereken bu kelimeyi söyledi. O andan sonra da her şey kötü bir şekilde ilerledi” ifadesini kullandı.

‘Birliktelik devam etmeli’

Teknik direktör Okan Buruk da geceye dair, “Verilen tepki çok önemliydi. Bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor. O gece futbol ailesi için bir milat. Biz Başakşehir olarak bunu yaptık ama hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor. Webo hocamızla beraber yapılan önemli. UEFA da buna destek verdi. İnşallah tüm dünyada bu duruş devam eder” diye konuştu.