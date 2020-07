Kazandıkları Süper Lig şampiyonluğunu değerlendiren Medipol Başakşehir Antrenörü Pierre Webo, "Böyle bir kupa kazandığımız için çok mutluyum. Antrenör olarak ilk defa bir kupa kazandım ve bu çok mutlu edici. Uzun yıllardır birlikte ve sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Şampiyonluktaki en büyük etken uzun zamandır beraber çalışmamız" şeklinde konuştu.

"Tamamen Kopenhag maçına odaklandık"

Avrupa Ligi'nde Kopenhag'la oynayacakları rövanş maçını değerlendiren Webo, "Kopenhag maçı kolay olmayacak ancak biz tamamen bu maça odaklandık. Çok disiplinli bir takımla, zor bir rövanş maçı oynayacağız. Avrupa'da devam etmek için çok istekliyiz ve elimizden geleni yapacağız. 1-0'lık avantajımızı kullanıp turu geçmek istiyoruz. Bizim için önemli olan Kopenhag maçı. Bu maç göründüğünden çok daha zor olacak. Finale çıkmaktan önce bu maça bakıyoruz. Bu işe maç maç bakmalıyız. Final hedefinden şu anda bahsetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İrfan Can Kahveci'nin kalmasını isterim"

Son olarak Başakşehir'den ayrılması beklenen İrfan Can Kahveci için konuşan Webo, "İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'de kalmasını isterim. Bu sezon çok iyi oynadı ve gelecek vaadeden bir oyuncu. Avrupa'da başarılı olacaktır ancak ben onun bizimle devam etmesini isterim. Bu onun kararı ve ona saygı duymalıyız. İrfan Can Kahveci'nin geleceği çok parlak" diyerek sözlerini tamamladı.