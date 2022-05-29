Medya sponsorluğunu Radyo D ile Dream Türk'ün üstlendiği 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü de renkli etkinliklerle devam etti. Alanya Belediye binası arkasında oluşturulan alanda yaklaşık 15 bin kişinin izlediği program DJ Serkan Sokulgan performansıyla başladı. Etkinlik daha sonra Fettah Can konseriyle devam etti.

ŞAMPİYON SERAN AY VE ANTRENÖRÜ SERDAR AVCI SAHNEDE

Konserde, Dünya Boks Konseyi Gümüş Kemer şampiyonu olan Seren Ay Çetin ve Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu ve WBC gümüş kemer sahibi antrenörü Serdar Avcı da sahneye davet edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel iki isme de başarılarından dolayı plaket takdim etti ve "İnşallah Seren Ay'ı önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonu olarak bu sahnede ağırlayacağız" şeklinde konuşma yaptı.

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)