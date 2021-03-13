İngilizlerin hırçın futbolcusu Wayne Rooney'nin 20 yıllık kariyeri ve özel hayatı belgesel oluyor. Yapımda Rooney'nin kişisel ve profesyonel hayatındaki iniş çıkışlara detaylı bir şekilde yer verilecek.

Özel hayatının yanı sıra 35 yaşındaki eski futbolcunun en güzel golleri ve futboldaki en önemli anları gösterilecek. Belgeselin yapımcısı, "Wayne'in kariyerine olağanüstü güçlü ve ilham verici hayatı var. Bu belgeselde başarı basamaklarını tek tek çıkarak kaptanlığa nasıl yükseldiği anlatılıyor. Aynı zamanda geçmişte özel hayatında yaptığı hatalar, alkollü araç kullanması ve ABD'de tutuklanması mercek altına alınacak" dedi.

David Beckham da belgeselde yer alacak

Belgeselde Wayne Rooney'nin eski takım arkadaşları David Beckham ile Gary Neville de görüşleriyle katkı verecek. Hangi İnternet platformunda yayınlanacağı henüz netleşmeyen yapım için Netflix ve Amazon Prime isimleri ön plana çıkıyor.