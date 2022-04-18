İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Championship ekibi Derby County, ligin bitime 3 hafta kala küme düştü. İngiliz ekip gelecek sezon League One'da mücadele edecek.

Ekonomik olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle 21 puanı silinen Derby County, İngiltere Championship'in 43. haftasında Queens Park Rangers ile karşı karşıya geldi. Luke Amos'un 88. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 yenik ayrılan Derby County'nin ligde kalma şansı sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Fulham'ı yenerek umutlarını bu haftaya taşıyan Derby'de Wayne Rooney, o maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı: "Bu kadroda bir karakterimiz var ve bu işi aldığımdan beri istediğim şey buydu. Kolay olmayacak, Queens Park Rangers iyi bir takım ama üç puanı almak için gerçekten deneyeceğiz."

Taraftara mesaj

İngiliz kulüp küme düşmelerinin ardından ise taraftarlarına sosyal medyadan mesaj yolladı, Derby'nin paylaşımı şu şekilde: "Bu öğleden sonraki sonuçlar, bu sezon önümüze çıkan engelleri aşma çabalarımızda yetersiz kalacağımız anlamına geliyor. İnanılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz



