İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, efsanesi olduğu Manchester United hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Rooney, efsanesi olduğu Manchester United'ın durumu hakkında, "Onları birkaç kez canlı izledim ve bireysel bir takıma benziyorlar. Bir hata yaptıklarında bir takım olarak toparlanmaları her zaman onlar için çok zor görünüyor. Yeterince iyi olmadıklarını söyleyebilirim. Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyorlar ve bence herkes onlardan teknik direktör belirsizliğini bir an önce halletmelerini istiyor." dedi.

"Her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor"

Kırmızı Şeytanların 2-3 yıllık yeniden bir yapılanmaya girmesi gerektiğinin altını çizerek, iki veya üç yıl boyunca yeniden yapılanmaları gerekiyor. İki ya da üç yıl içinde gerçekten Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilecekleri bir konuma geldiklerinden emin olmak adına her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor."

Tercihi Mauricio Pochettino

Takımın yeni sezonda teknik direktörünün Erik Ten Hag mı, Mauricio Pochettino mı? olmasını istediği sorusu üzerine Rooney, "Bence Pochettino, bunu Premier Lig'de daha önce yaptı. Premier Lig'i biliyor ve Tottenham'a birçok oyuncu getirdi. Southampton'da da başarılıydı. İkisinden birini seçeceksem, onu seçerdim. Planını kulübe ve takıma yerleştirmesi için ona zaman verilmesi gerekir. Ona zaman verirsen, yapacağını düşünüyorum." ifadeleri ile tercihini yaptı.

Cristiano Ronaldo'ya eleştiri

Manchester United'da bu sezon eleştirilerin hedefinde yer alan Cristiano Ronaldo hakkında ise Rooney, "Şampiyonlar Ligi'nde sezonun başlarında önemli goller attı ve Tottenham'a karşı hat-trick yaptı ama bence kulübün geleceğine bakıyorsanız, daha genç ve aç oyuncularla gitmelisiniz. Kesinlikle 20'li yaşlarındaki gibi bir oyuncu değil. O bir gol tehdidi ama bence takımın daha fazlasına ihtiyacı var." dedi.



