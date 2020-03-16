Wayne Rooney’den çok sert Corona virüsü tepkisi

Kariyerini İngiltere Premier Ligi’nin bir altı olan Championship’teki Derby County’de sürdüren ünlü futbolcu Wayne Rooney, Ada’da liglerin Arsenal’in hocası Mikel Arteta’da Corona virüsünün tespit edilmesi sonrası ertelenmesine ateş püskürdü.

Rooney, “İngiltere’de futbol sonunda doğru kararı verdi ve sezon durduruldu. Ancak neden Cuma gününe kadar bekledik. Doğru şeyi yapmak için Mikel Arteta’nın hasta olmasını neden bekledik. Oyuncular, teknik heyetler ve aileleri haftalardır endişeleniyor. Hükümette, federasyonda ve lig yönetiminde bu konuda liderlik eksikliği olduğunu gördük. Eğer oyuna devam eder ve futbol oynadığım için ailemden biri bile virüs kaparsa, bu yöneticileri bir daha asla affetmem” açıklamasını yaptı.