Wayne Rooney resmen Derby County’de

Son olarak ABD’de D.C. United forması giyen İngiltere Milli Takımı’nın ve Manchester United’ın efsanesi Wayne Rooney’in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki golcü, Championsip ekiplerinden Derby County’nin yolunu tuttu.

Rooney’ın, yeni takımında oyuncuantrenör olarak görev yapacağı açıklandı. Ayrıca teknik direktör Phillip Cocu’nun da görevine aynı şekilde devam edeceği bildirildi. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel kariyerini sürdüren tecrübeli oyuncu, şimdiye kadar 16 kupa kazandı.