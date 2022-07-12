Derby County'deki görevinden ayrılan İngiliz futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Wayne Rooney, futbolculuk kariyerinde bir dönem formasını giydiği MLS ekibi D.C. United'a teknik direktör olarak geri döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki Rooney ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Küme düştü

Ekonomik olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle 21 puanı silinen Rooney yönetimindeki Derby County, 34 puana çıkabilmiş olsa da kümede kalmayı başaramamıştı ve sonrasında İngiliz çalıştırıcı görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Rooney yönetiminde Derby, 49 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 maplubiyet aldı.

D.C. United forması giydi

Manchester United forması ile uzun yıllar İngiliz futboluna damga vuran Wayne Rooney, 2018-2020 yılları arasında MLS ekibinde sahaya çıkmıştı.



