Manchester United'ın efsane golcülerinden Wayne Rooney, Ronaldo'yu kızdıracak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce yaptığı açıklamada eski takım arkadaşının geçen yıllara meydan okumak yerine bunu kabullenmesi gerektiğini belirten Rooney, eski takım arkadaşına şu tavsiyeyi vermişti: "Cristiano'nun yapması gereken sadece kafasını eğmesi, çalışmaya devam etmesi ve teknik direktörü ihtiyaç duyduğunda oynamaya hazır olması. Bunu yaparsa değerli olur. Yapmazsa, istenmeyen bir dikkat dağınıklığı haline gelecektir."

RONALDO YANIT VERDİ: APTAL DEĞİLLER, ADIMI KULLANIYORLAR

CR7 geçtiğimiz günlerde Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi eleştirdiği röportajında bir dönem kader birliği yaptığı Wayne Rooney ve Gary Neville'a şu sözlerle yüklenmişti: "Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil."

Wayne Rooney'in Oyunculuktan Teknik Direktörlüğe Evrilen Derby County Kariyeri

İlgili Haberler Cristiano Ronaldo için müthiş iddia: O takımda oynamak istiyor





'RONALDO'YU SATARIM, KULÜBÜ İÇİN OYNAMIYOR'

MLS takımlarından DC United'ın teknik direktörlüğünü yapan Rooney'in Ronaldo ile ilgili son sözleri çok konuşulacağı benziyor. 37 yaşındaki futbol adamından Dünya Kupası için üç oyuncu arasında tercih yapması istendi. "Oynat, yedek bırak ve sat" şeklindeki soruya yanıt veren Rooney, eski takım arkadaşını göndermeyi tercih etti ve ekledi: "Messi'yi başlatmam gerekir, Harry Kane'i yedek bırakırım ve Ronaldo'yu satarım. Zaten Kulübü için oynamıyor."

İki yıldız 2004-2009 sezonlarında Sir Alex Ferguson yönetiminde başarıdan başarıya koşan Manchester United'da birlikte forma giymişti.

(Milliyet)



