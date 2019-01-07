İngiltere, bir süredir Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Galli file bekçisi Wayne Hennessey'in sosyal medyaya düşen fotoğrafını konuşuyor.

Palace'ın yıldız ismi Max Meyer tarafından takımın gece eğlencesi için gittiği mekanda çekilen ve Instagram'da paylaşılan fotoğrafta 31 yaşındaki kalecinin verdiği poz, Nazi selamı olarak yorumlanmıştı.

Tecrübeli eldiven ise resmi Twitter hesabınan yaptığı açıklamada bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Önceki akşam takım arkadaşlarımla birlikte yediğimiz yemekte toplu fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı çeken arkadaşıma doğru el salladığım ve bir şeyler söylediğim esnada sesin ulaşması için elimi ağzıma doğru götürdüm.

Sonradan fotoğrafta gördüm ki yaptığım hareket, uygunsuz bir selama benziyordu. Sizi temin ederim ki böyle bir şeyi asla yapmam ve fotoğraftaki benzerlik tamamı ile tesadüf eseridir. Sevgiler..."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler