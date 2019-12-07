Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Watford, bu sezon üçüncü teknik direktörünü açıkladı. Sezona Javi Gracia ile başlayan Watford, daha sonra göreve Quique Sánchez Flores'i getirmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayıran Watford göreve İngiliz Nigel Pearson'ı getirildi.

Watford Kulübü, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Daha önce ülkesinde Southampton, Leicester City, Hull City ve Derby County’yi çalıştıran Pearson, son olarak Belçika’nın Leuven ekibinde görev yapmıştı.