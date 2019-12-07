Watford'un yeni menajeri belli oldu
Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Watford, üçüncü kez teknik adam değişikliğine gitmişti. Javi Gracia ile sezonu açan Watford ekibi daha sonra göreve Quique Sánchez Flores'i getirmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayıran Premier Lig ekibi göreve Nigel Pearson getirildi.
Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Watford, bu sezon üçüncü teknik direktörünü açıkladı. Sezona Javi Gracia ile başlayan Watford, daha sonra göreve Quique Sánchez Flores'i getirmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayıran Watford göreve İngiliz Nigel Pearson'ı getirildi.
Watford Kulübü, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Daha önce ülkesinde Southampton, Leicester City, Hull City ve Derby County’yi çalıştıran Pearson, son olarak Belçika’nın Leuven ekibinde görev yapmıştı.