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Watford'un deplasman performansı

Premier Lig’in en sık teknik adam değiştiren ekibi olan ve bu sezon şimdiden üç menajer eskiten Watford, ilginç bir istatistiğe imza atmayı başardı.

22 Şubat 2022, Salı 21:30 Son Güncelleme:
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Watford'un deplasman performansı

Hafta sonu ligin 26. haftasında sürpriz bir skora elde ederek Aston Villa’yı deplasmanda 1-0 yenen Watford, bu skorla Premier Lig’deki son altı deplasman galibiyetini altı farklı menajer ile almış oldu.

2018-19 sezonunda Huddersfield deplasmanında 2-1 galip gelen takımın başında Javier Gracia yer alıyordu. 2019-20 sezonunda Norwich deplasmanında elde edilen 2-0’lık galibiyette takımın menajeri bir diğer İspanyol teknik adam Quique Flores’ti. Aynı sezonda Flores’in yerine menajerliğe getirilen Nigel Pearson yönetiminde Watford, Bournemouth deplasmanında 3-0 galip gelmeyi başarmıştı.

Bu sezona Javier Munoz ile başlayan Watford, 18 Eylül’de Norwich karşısında 3-1 kazandı. Munoz’un görevine son verilmesiyle takımın başına geçen Claudio Ranieri ile 23 Ekim’de Everton deplasmanında 5-2’lik galibiyet elde edildi. Bu hafta sonu ise Aston Villa deplasmanında bu sezon takımın başına geçen üçüncü teknik adam Roy Hodgson yönetiminde ilk dış saha galibiyeti alındı.


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