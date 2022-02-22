Hafta sonu ligin 26. haftasında sürpriz bir skora elde ederek Aston Villa’yı deplasmanda 1-0 yenen Watford, bu skorla Premier Lig’deki son altı deplasman galibiyetini altı farklı menajer ile almış oldu.

2018-19 sezonunda Huddersfield deplasmanında 2-1 galip gelen takımın başında Javier Gracia yer alıyordu. 2019-20 sezonunda Norwich deplasmanında elde edilen 2-0’lık galibiyette takımın menajeri bir diğer İspanyol teknik adam Quique Flores’ti. Aynı sezonda Flores’in yerine menajerliğe getirilen Nigel Pearson yönetiminde Watford, Bournemouth deplasmanında 3-0 galip gelmeyi başarmıştı.

Bu sezona Javier Munoz ile başlayan Watford, 18 Eylül’de Norwich karşısında 3-1 kazandı. Munoz’un görevine son verilmesiyle takımın başına geçen Claudio Ranieri ile 23 Ekim’de Everton deplasmanında 5-2’lik galibiyet elde edildi. Bu hafta sonu ise Aston Villa deplasmanında bu sezon takımın başına geçen üçüncü teknik adam Roy Hodgson yönetiminde ilk dış saha galibiyeti alındı.



