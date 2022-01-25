Watford’da Ranieri’nin yerine Roy Hodgson geliyor

Watford sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirdiği İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile sezon başından beri alınan kötü sonuçlar sonrası yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig’de 19. sırada bulunan ve küme düşme hattından sadece 2 puan uzakta bulunan Watford, kısa vadede takımı canlandırabilecek ve takımı küme tutabilecek bir teknik adam arıyor. Tecrübesiyle ön plana çıkan Premier Lig’deki en yaşlı hoca ünvanına da sahip olan 74 yaşındaki Roy Hodgson, İngiliz medyasına göre Watford’un yeni teknik direktörü olmaya en yakın aday.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Crystal Palace’tan ayrıldığından beri kulüp çalıştırmayan İngiliz teknik adamın Watford yöneticileri ile kulüp tesislerinde görüştüğü ve anlaşmaya yakın olunduğu öğrenildi. Hodgson ile sezon sonuna kadar kısa süreli bir anlaşma yapılacağı ve sezon sonunda takımın gidişatına göre yeniden anlaşma masasına oturulacak.

46 yıllık teknik direktörlük kariyerinde içlerinde Liverpool ve Inter’in için de bulunduğu 16 kulüp yöneten Hodgson, Watford ile anlaştığı takdirde 17 farklı kulüpte teknik direktörlük yapmış olacak. Hodgson aynı zaman İngiltere, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre milli takımlarını da yönetti.



