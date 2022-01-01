Watford - Tottenham maçının öne çıkan rakamları

Ligde son 7 maçında mağlubiyet almayan Tottenham, Watford deplasmanından galip gelerek puan durumunda ilk beş içine girmek istiyor.

Son 5 maçlık kazanamama serisine son vermek isteyen Watford, son 10 yılda sadece bir kez yılın ilk lig maçını kazanırken (1B 8M), bu galibiyeti 2020'de Wolves'u 2-1 yenerek aldı. Kalesini gole kapatmakta sorun yaşayan Watford, bu sezon Premier Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım. Mücadele ettiği son 27 karşılaşmada da rakiplerine gol izni verdi. Tottenham ile oynadığı son 17 lig maçının sadece birini kazanırken (6B 10M), tek galibiyetini Eylül 2018'de aldı (2-1).

Tottenham, son 7 maçını toplam 13-4 skorla kazanmayı başardı. Tottenham forması giyen Son Heung-min, Watford'a karşı ilk 11 başladığı son altı Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).

Watford, Tottenham'a karşı evinde oynadığı son üç maçta yenilmese de Tottenham mücadelenin ağır favorisi.