Watford takımı, İngiltere'nin Watford şehrinde 1881 yılında kurulmuş bir futbol takımıdır. 2015 yılından itibaren Premier Lig'inde mücadele eden bir takımdır. 2019-2020 sezonunda kötü performans göstererek bir alt lige düşmüştür. Watford takımı sarı, kırmızı ve siyah renklerini kullanıyor. İngiliz ekibinin ligde bulunan en büyük rakibi Luton Town takımıdır. Aralarında oynana maçlar m1 derbisi olana adlandırılıyor.

İngiltere takımlarından birisi olan Watford takımının sahibi, Pozzo ailesidir. Takımın logosunda bir geyik figürü bulunuyor. Bu figür Hertfordshire bölgesini temsil ediyor. Takımın İngiltere'de olan lakabı eşek arılarıdır. Watford takımının en büyük başarısı, 1984 yılında FA CUP'ta oynadığı final maçıdır. Everton'a karşı yaptığı mücadelede mağlup olarak ikinci olmuştur.

Watford Stadı'nın adı nedir?

Watford takımı tüm iç saha maçlarını Vicarage Road stadyumunda oynuyor. Vicarage Road stadyumu 1922 yılında açılmıştır. Vicarage Road stadyumu İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde bulunuyor. Bu stadyum 1991 ve 1997 yılları arasında Wealdstone takımı tarafından kullanılmıştır. 2015 ve 2017 yıllarında stadyumun yenilenmesi yapılmıştır.

Watford Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İngiltere takımlarından biri olan Watford'un mücadele ettiği Vicarage Road stadyumu, 22.000 seyirci kapasitelidir. Planlanan yeni projelerle kapasitenin arttırılması planlanıyor.

Watford 1922 yılından itibaren tüm maçlarını Vicarage Road stadyumunda oynuyor. Tamamı koltuklu olan bu stadyum birçok takıma ev sahipliği yapmıştır. Statta her bir tribün için isim oluşturulmuştur. Graham Taylor, Sir Elton John ve Rookery standı tribünlere verilen bazı isimlerdir.