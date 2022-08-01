Watford - Sheffield United maçı iddaa oranları!

Geçtiğimiz sezonun son 9 maçında sadece 1 puan toplayabilen Watford, İngiltere Premier Lig'e veda edip Championship'e düşmüştü. Orta sahanın önemli ismi Moussa Sissoko, sağ bek Kiko Femenia, sol bek Adam Masina ile hücum alternatiflerinden Joshua King ve Cucho Hernandez takımdan ayrıldı. TD Roy Hodgson da gitti, takımın başında artık Galli Rob Edwards var... Sağ beke Mario Gaspar, forvete Ray Manaj ve Vakoun Bayo takviyeleri yapıldı. Ismaila Sarr ve Emmanuel Dennis'i takımda tutabilmiş olmaları büyük başarı ancak 5 hazırlık maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildiler. O da bir alt ligden Wycombe karşısındaydı... Orta alandan Imran Louza sakat, başka da göze çarpan eksik yok. Louza'nın yokluğunda orta üçlünün "Cleverley, Kayembe & Gosling" şeklinde oluşması bekleniyor. Sarr ile Dennis'i hücumda tamamlayacak isim Joao Pedro olacak.

WATFORD - SHEFFIELD UNITED MAÇI İDDAA ORANLARI!

Geçen yıl İngiltere Championship'te normal sezonu 75 puanla 5. sırada bitiren Sheffield United, Nottingham Forest'a diş geçiremeyip Premier Lig rüyasına veda etmişti. Paul Heckingbottom'la yola devam ediyorlar, sezonun son bölümünü sakat geçiren David McGoldrick dışında takımın ana hatlarını da korumayı başardılar. Kalede Wes Foderingham izlemeye devam edeceğiz. Stoperde John Egan'ın yanına Newcastle'dan Ciaran Clark kiralandı. Orta alandan Oliver Norwood cezalı, Sander Berge ile John Fleck aynen duruyor. İşin yaratıcı kısmında bu sezon da Morgan Gibbs-White ile Iliman Ndiaye'yi göreceğiz. 37 yaşına merdiven dayayan Billy Sharp gole en yakın isim olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım en son 3 sezon önce Premier Lig'de karşılaşmışlardı, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

- Watford sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçının 3'ünde gol atamadı; Sheffield United'ın oynadığı 6 hazırlık maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (3 galibiyet - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sheffield United kazanır" oldu! %23'lük kesim daha oturmuş kadrosu olan ve bu lige daha çok aşina olan Sheffield United tarafına yönelmiş... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU YAŞAR GÜLAY’IN TERCİHİ

Saint Patricks Premier Lig’in rahat takımlarından. UEFA Konferans Ligi bileti için yarışan 3 takımdan biri olan Derry’nin 7 puan gerisindeler. Waterford 1. Lig’de 3. sırada. İki takımın da skor bulmasını bekliyorum.