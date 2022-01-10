İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford Menajeri Claudio Ranieri, sezon başında Fenerbahçe 'den kiralanan Ozan Tufan'a eleştirilerde bulundu.

FA Cup'taki Leicester City mücadelenin ardından konuşan tecrübeli futbol adamı, şu ifadeleri kullandı:

"Ozan yetenekli bir oyuncu ancak oyuna ayak uydurma konusunda sorun yaşıyor. Form grafiğini bir türlü yükseltemedi. Kondisyon seviyesi düşük. Daha fazla oynamak istiyorsa, Premier Lig temposunu yakalamalı"

Milli futbolcu, sezon başından bu yana Watford ile 9 resmi maçta boy gösterirken, gol ve asist katkısı yapamadı.







