Watford, Maduka Okoye ile anlaştı

Premier Lig'de kötü performans sergiyelen Watford, ilk transferi kaleciden yana kullandı. Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen genç kaleci Maduka Okoye ile 1 Ocak 2022'de başlayacak 5.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Almanya'da Nijeryalı bir baba ve Alman bir anneden dünyaya gelen 22 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Sparta Rotterdam'a taşınmadan önce Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf'ta genç takımlarda oynadı.

Bu sezon takımı ile ligde 12 maça çıkan Okoye kalesinde 19 gol engel olamazken 1 maçta kalesini gole kapattı.

Okoye, 2021-22 Eredivisie sezonunun sonuna kadar Rotterdam takımında kiralık olarak forma giyecek.