Watford - Leicester (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Watford, sahasında Leicester ile karşılaşıyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Watford ise her ne kadar taraftarı önünde oynamasa da bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorlar.

Watford - Leicester maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında oynanan mücadele S Sport’tan canlı izleniyor. Mücadele saat 14.30'da başladı.









Mücadelenin 11'leri

Watford: Foster, Femenia, Kabasele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pereyra, Deeney

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Tielemans, Maddison, Albrighton, Barnes, Vardy

Maç istatistikleri

Watford, Leicester City'yi konuk ettiği son üç Premier Lig maçını aynı skorlarla kazandı. Watford'a konuk olduğu son 10 lig maçının ikisini kazanabilen Leicester, son galibiyetini şampiyon olduğu 2015/16 sezonunda almıştı. Premier Lig'de Watford ile Leicester City arasında oynanan son 11 maçın dokuzunu ev sahipleri kazandı.

Premier Lig'de en az 20 gole sahne olan eşleşmeler arasında, atılan gollerin en büyük bölümünün penaltı noktasından kaydedildiği karşılaşmalar Leicester ile Watford arasında oynandı.

Son yedi Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Watford, tek galibiyetini son iç saha maçında lig lideri Liverpool'u yenerek aldı. Nigel Pearson yönetminde ilk iç saha maçına çıktığından bu yana Watford'dan daha fazla puan toplayan tek Premier Lig ekibi Liverpool.

Son üç Premier Lig deplasmanında galip gelemeyen ve son iki karşılaşmada gol atamayan Leicester, üç maçlık bir seriyi en son Şubat 2017'de yakalamıştı.

Bu sezon en fazla Premier Lig maçında gol atmayan takım olan Watford, Nigel Pearson yönetiminde iki maçlık gol hasreti yaşamadı.

Leicester forveti Jamie Vardy, 100 Premier Lig golüne tek kulüple ulaşan 16'ncı ve lig tarihinde bunu başaran 29'uncu oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Görev aldığı son altı Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağlayan Watford forveti Troy Deeney, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 25 karşılaşmada yapabilmişti.



