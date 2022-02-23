Watford kalesini gole kapatamıyor

Watford, hafta sonu Aston Villa deplasmanında 1-0'lık galibiyet almasına rağmen Premier Lig'de 18 puanla 18. sırada yer alıyor.
Aston Villa karşısında sürpriz bir galibiyet alan Watford, Roy Hodgson'ın takımı devralmasından bu yana ilk galibiyetini alırken ligde 11 maçın ardından ilk 3 puanını aldı.
İçerde son galibiyetini Manchester United karşısında 4-1 alan Watford, oynadığı son 6 iç saha maçından puan çıkartamadı.
Watford, Premier ligde 29 Şubat 2020'de Liverpool'a karşı 3-0'lık galibiyetinden sonra yaklaşık iki yıldır kalesini gole kapatarak oynadığı maçlardan 3 puan çıkartamadı.
Ev sahibi takım Liverpool zaferinden bu yana çıktığı 17 maçta kalesini gole kapatamadı.