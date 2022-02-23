Watford - Crystal Palace maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Premier Lig'in 18. haftası itibari ile küme düşme hattında bulunan Watford ihtiyacı olan galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı. 11 maçlık galibiyet hasretini Aston Villa deplasmanında 1-0’lık skorla sonlandıran Watford, küme düşme hattından uzaklaşmak adına seri galibiyetlere ihtiyaç duyuyor. Roy Hodgson yönetiminde savunmaya ağırlık veren ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü ile çıktığı 4 maçın 2’sinde kalesini gole kapatarak toplamda 3 gol yedi.

Ligde kötü seriye sahip olan Crystal Palace, 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak evinde ağırladığı Chelsea’ye 1-0 mağlup olan konuk ekip maçın genelinde vasat bir performans sergiledi. Üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle 13. sıraya gerileyen Crystal Palace için artık tek hedef galibiyet. Küme düşme hattının stresine kapılmamak adına zayıf rakibine karşı galip gelmek istiyor.

Watford savunması Crystal Palace ataklarını durdurmakta zorlanabilir. Konuk ekip galibiyete yakın taraf.