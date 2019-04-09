Watch Dogs 3 için geri sayım başladı

Popüler oyun sitesi Kotaku, oyuncuların uzun zamandır beklediği Watch Dogs 3 hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Ubisoft tarafından geliştirilen oyunun Londra'da geçeceği öğrenildi. Henüz resmi olarak onaylanmayan oyunun E3 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Watch Dogs 2 ile birlikte iyi bir başarı yakalansa da oyunun sonu beğenilmemişti. Bunun üzerine beklenmedik bir şekilde oyunun sonunu değiştiren Ubisoft, bir sonraki versiyonun Londra'da geçeceği konusunda sinyalleri çoktan vermişti. Son sahnede göze çarpan koordinatların Londra'yı gösterdiği ortaya çıktı.

Şuan halihazırda bulunan Watch Dog 2, PC, PS4 ve Xbox One üzerinden oynanabiliyor. Aynı zamanda Watch Dog 2 içinde bir yamanın hazırlandığını söyleyen Kotaku'dan Jason Schreier, Assassin’s Creed'in Viking temasıyla geleceği açıkladı.

DHA