NBA’e 6 maçla devam edildi. Ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Washington Wizards, son 8 saniyesinde 8-0’lık seri yakaladığı maçta Brooklyn Nets’i 149-146 yendi.
Russell Westbrook’un 41 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Wizards’ta, Bradley Beal 22’si son çeyrekte olmak üzere 37 sayı üretti.
Kevin Durant’in 37 sayılık performans sergilediği Nets’te ise Joe Harris 30 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
Gecenin sonuçları:
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129
Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119
Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104