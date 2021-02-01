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Washington'dan Brooklyn'e karşı 8 saniyede 8-0'lık seri

NBA'de Washington Wizards, son 8 saniyesinde 8-0’lık seri yakaladığı maçta Brooklyn Nets’i 149-146 yendi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Washington'dan Brooklyn'e karşı 8 saniyede 8-0'lık seri

NBA’e 6 maçla devam edildi. Ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Washington Wizards, son 8 saniyesinde 8-0’lık seri yakaladığı maçta Brooklyn Nets’i 149-146 yendi.

Russell Westbrook’un 41 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Wizards’ta, Bradley Beal 22’si son çeyrekte olmak üzere 37 sayı üretti.

Kevin Durant’in 37 sayılık performans sergilediği Nets’te ise Joe Harris 30 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Gecenin sonuçları:

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129

Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119

Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104

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