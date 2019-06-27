Washington’da destek gecesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington ve çevresinde yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar ’Fener Ol’ gecesinde bir araya geldi.

Sarı-Lacivertli gönüllüler, etkinlikte esas hedeflerinin Washington’da dernek kurmak olduğunu belirtirken, Fenerbahçeliler çekilişte Ipad, imzalı forma ve birçok hediye kazandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, idari menacer Volkan Ballı ve Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu gönderdikleri video mesajlarla geceye destek olurken, 10 bin Dolar’ın üzerinde para toplandı.