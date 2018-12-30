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Washington Wizards’da John Wall sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards’ın all-star oyun kurucusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

30 Aralık 2018, Pazar 11:59
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Washington Wizards’da John Wall sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Washington Wizards’ın all-star oyun kurucusu John Wall, topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wall, sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek. 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşması 6 ila 8 ay sürecek.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

(AA)

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