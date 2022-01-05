Washington Futbol Kulübü eleştirilere dayanamadı

NFL takımlarından Washington Futbol Kulübü, eski adıyla Washington Redskins, 2 Şubat'ta taraftarlarla takım adını, logosunu ve kimliğini canlı olarak açıklayacağını duyurdu.

Takım sahibi Jason Wright, yaptığı açıklamada, "Dikkatimizi dağıtan yasal veya başka türlü engellerin olmadığı, yeni takım ismimiz ve kimliğimiz ile birlikte önümüzün açık olduğu bir yolda koşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Tüm taraftarları temsil edebilecek bir isim seçmenin imkansız olduğunu belirten Wright, "Değerlerimizle uyumlu, zenginliğimizi ortaya çıkaran yeni adımız için çok heyecanlıyız" diye konuştu.