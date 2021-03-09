Warwick Solotop olarak çok az şampiyonun karşısında ayakta kalabileceği bir League of Legends şampiyonudur. Warwick şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyebilirsiniz.

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick

Zaun'un gri sokaklarında avlanan Warwick, oldukça acı veren deneyimlerin sonucunda bir canavara dönüşmüştür. Damarları kimyasallarla doldurulan, karışık bir hazne ve pompa sistemi ile var olmuştur. Şehrin gölgeleri arasında aniden belirerek halkın korkusunu kazanmış, nam salmıştır. Kan kokusu bu canavarı kendine çekmektedir. Koku onu çılgına çevirmeye yeter de artar bile...

Kanı dökülen kimse onun elinden kurtulamaz.

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick Oynanış Biçimi

Warwick’in pasif skili olan Ebedi Açlık, normal saldırıları ile ilave büyü hasarı verir. Can miktarı %50'nin altında ise bu hasar kadar can yeniler. Eğer canı %25'in altına düşmüş ise iyileşmesi 3 katına çıkar.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Cani Diş, vahşi kurt iç güdülerinden beslenen şampiyon, ileri atılarak kurbanını ısırır. Tuş basılı tutulduğu sürece hedefe bağlanır. Ardından hedefin arkasına atlar. Tuş bırakıldığında ise isabet etkileri uygulayacak şekilde eşdeğer büyü hasarı verir. Verilen hasarla canını yeniler.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Kan Peşinde skili pasif halde, canı %50’nin altında olan düşmanlarının bıraktığı özel bir kokuyu sezer. Onlara doğru ilerlerken mesafe gözetmeksizin hareket hızı ve onlara karşı saldırı hızı kazanır. Aktif halde ise kısa süreliğine bütün rakipleri sezer. Sezdiği en yakınındaki kurbanını avlar.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Dehşetin Sesi, 2,5 saniyeliğine aldığı hasarı belirli bir oranda azaltır. 2,5 saniyenin ardından skill tekrar kullanıldığında rakipleri 1 saniyeliğine korkutur.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Sonsuz Şiddet, belirtilen yönde hareket hızıyla 2.5 saniyede kat edeceği mesafeyi tek seferde kat eder. Karşısına çıkan ilk şampiyonu 1.5 saniye boyunca sindirir. Ayrıca büyü hasarı verir. 3 defa isabet etkisi uygular ve canını yeniler.

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Rün Dizilimi

Warwick şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Saldırıya Devam

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

Büyücülük

Sürat

Suda Yürüyen ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)+ 5 Zırh

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Yetenek Skilleri

Warwick şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Cani Diş: 1- 8- 10- 12- 13

Kan Peşinde: 2- 4- 5- 7- 9

Dehşetin Sesi: 3- 14- 15- 17- 18

Sonsuz Şiddet: 6- 11- 16

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Counter Pickler

Warwick şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Yorick

Udyr

Kayle

Lee Sin

Olaf

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Başlangıç itemler: Dolu Kılıcı, Totem Uğuru (Ziynet)

İlk base itemleri: Tiamat, Kontrol Totemi, Sürat Çizmesi

Oyun ortası itemler: Haşmetli Hydra, Çelik Kaplamalı Çizme, Kaniçen

Full Build: Haşmetli Hydra, Çelik Kaplamalı Çizme, Kaniçen, Ruh Gömleği, Ölümün Dansı, Ölü Adamın Zırhı

Zaun'un Kafes Kaçkını Belası Warwick Kostümleri

Warwick şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Boz Kostümü

Urf Postuna Bürünmüş Kostümü

Kötü Kurt Kostümü

Bozkır Avcısı Kostümü

Yabani Kostümü

Ateş Diş Kostümü

Sırtlan Kostümü

Yağmacı Kostümü

Ay Festivali Kostümü



