Warriors’tan peş peşe 11. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers’ı 132-100 yenen Golden State Warriors, üst üste 11. maçını kazandı.

NBA’e 5 maçla devam edildi. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, sezon öncesi kadrosuna kattığı DeMarcus Cousins’ın sakatlıktan döndüğü 18 Ocak’tan bu yana vites arttırdı.Batı Konferansı’nın zirvesindeki Warriors, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Warriors’ta Stephen Curry 26 sayı, 6 ribaunt, Cousins da 22 sayı, 6 ribauntla oynadı. Curry, bir NBA sezonunda oynadığı ilk 40 maçta 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca art arda 7 sezon boyunca 200 üç sayılık basket barajını geçen ilk oyuncu olmayı da başardı.