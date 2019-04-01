Warriors’tan Hornets’a 47 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, Charlotte Hornets’ı 47 sayı farkla 137-90 yendi.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors’ın sahasında Hornets’ı 137-90 mağlup ettiği maçta Stephen Curry 25 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyette ön plana çıktı.

Sezonun 52. galibiyetini alan Warriors’ta Klay Thompson 24 sayı, Quinn Cook 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Kevin Durant 11 sayı, 2 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Kariyerinde bin 788 üç sayı isabetine ulaşan Thompson, Rashard Lewis’i geride bırakarak bu alanda NBA’in tüm zamanlar listesinde 16. sıraya yükseldi.

Bu sezon 41. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 10’uncusu Hornets’ta Willy Hernangomez 22, Jeremy Lamb 11, Frank Kaminsky 10 sayı attı.

NBA’e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 136-135 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 103-106

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 102-130

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 106-113

Denver Nuggets-Washington Wizards: 90-95

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 137-90

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 113-96

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