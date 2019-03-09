Warriors rahat kazandı

Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Denver Nuggets’ı 122-105 yendi.

09 Mart 2019, Cumartesi 10:35
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Warriors rahat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Denver Nuggets’ı 122-105 yendi.

Warriors’ta Klay Thompson 39, Kevin Durant 26, Stephen Curry 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk ekipte Malik Beasley ve Monte Morris 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 112-111

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 111-106

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 104-112

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-91

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 114-104

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 126-110

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-127

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 122-105

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 118-110

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