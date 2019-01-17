  • Haberler
  • NBA
  • Warriors-Pelicans maçında 3 sayı rekoru

Warriors-Pelicans maçında 3 sayı rekoru

Golden State Warriors’ın New Orleans Pelicans’ı mağlup ettiği karşılaşmada atılan 43 üç sayılık basketle NBA rekoru kırıldı.

17 Ocak 2019, Perşembe 11:06
- A +
Warriors-Pelicans maçında 3 sayı rekoru

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors’ın sahasında New Orleans Pelicans’ı 147-140 mağlup ettiği karşılaşma, takımların 3 sayı gösterisine dönüştü. Müsabakada, Warriors’ın 24, Pelicans’ın 19 olmak üzere toplamda atılan 43 üç sayılık basketle NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41 basketle bu sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.

Art arda 6. galibiyetini alan Warriors’ta Stephen Curry 41 sayı, 5 ribaunt, Kevin Durant 30 sayı, 15 ribaunt ve Draymond Green 17 sayı, 14 asist, 6 ribauntla oynadı.

Pelicans’ta Anthony Davis 30, Nikola Mirotic 29, Jrue Holiday 25 ve Julius Randle 23 sayı kaydetti.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Orlando Magic: 120-115 (uzatmada)

Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-108

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 142-145 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 101-111

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 101-105

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 129-112

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-129

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 147-140

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.