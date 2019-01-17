Warriors-Pelicans maçında 3 sayı rekoru

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors’ın sahasında New Orleans Pelicans’ı 147-140 mağlup ettiği karşılaşma, takımların 3 sayı gösterisine dönüştü. Müsabakada, Warriors’ın 24, Pelicans’ın 19 olmak üzere toplamda atılan 43 üç sayılık basketle NBA rekoru kırıldı. Önceki rekor, 41 basketle bu sezon oynanan Golden State Warriors-Sacramento Kings maçında kırılmıştı.
Art arda 6. galibiyetini alan Warriors’ta Stephen Curry 41 sayı, 5 ribaunt, Kevin Durant 30 sayı, 15 ribaunt ve Draymond Green 17 sayı, 14 asist, 6 ribauntla oynadı.
Pelicans’ta Anthony Davis 30, Nikola Mirotic 29, Jrue Holiday 25 ve Julius Randle 23 sayı kaydetti.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Orlando Magic: 120-115 (uzatmada)
Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-108
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 142-145 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 101-111
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 101-105
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 129-112
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 109-129
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 147-140
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