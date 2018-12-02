Warriors deplasmanda kazanmayı unuttu

Detroit Pistons, ağırladığı Golden State Warriors’ı 111-102 mağlup ederek peş peşe 5. maçını kazandı.

02 Aralık 2018, Pazar 10:31
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Warriors deplasmanda kazanmayı unuttu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Detroit Pistons, ağırladığı Golden State Warriors’ı 111-102 mağlup ederek peş peşe 5. maçını kazandı.

Son 2 yılın şampiyonu Warriors, üst üste 6. deplasman mağlubiyetini yaşadı.

Pistons’ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Blake Griffin ve 16 sayı, 19 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond taşıdı.

Warriors’ta Kevin Durant’in 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaunt ve Klay Thompson’ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106

Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110

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