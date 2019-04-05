Warriors deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 108-90 mağlup etti.
NBA’de 3 maç oynandı. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 108-90 mağlup ederek, bu sezon 54. galibiyetini aldı.
DeMarcus Cousins’in 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Warriors’ta, Quinn Cook 18, Kevin Durant 15 sayı, Stephen Curry 7 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Ev sahibi ekipte Jonathan Williams 17 sayı, 13 ribaunt, Victor Wagner 13, Rajon Rondo 12 sayıyla maçı tamamladı.
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