Warriors deplasmanda kazandı

NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 108-90 yendi

05 Nisan 2019, Cuma 10:53
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Warriors deplasmanda kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 108-90 mağlup etti.

NBA’de 3 maç oynandı. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 108-90 mağlup ederek, bu sezon 54. galibiyetini aldı.

DeMarcus Cousins’in 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Warriors’ta, Quinn Cook 18, Kevin Durant 15 sayı, Stephen Curry 7 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Jonathan Williams 17 sayı, 13 ribaunt, Victor Wagner 13, Rajon Rondo 12 sayıyla maçı tamamladı.

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