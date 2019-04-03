Warriors, Cousins ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets’ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 53. galibiyetine uzanan Warriors’ta DeMarcus Cousins 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 21 sayı ve 6 asist, Stephen Curry ise 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Nuggets’ta Jamal Murray, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

NBA’de yarın 12 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 119-103

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 117-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 105-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-102

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