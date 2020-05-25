Warcraft 3 oyuncularına duyuru! Güncellemeler açıklandı

Warcraft 3 oyuncularına müjdeli haber geldi. Blizzard geçtiğimiz günlerde Warcraft III: Reforged için kapsamlı bir geliştirici güncellemesi yayınladı. Peki bu güncellemenin içinde neler var? ve devamı gelecek mi?

İşte Blizzard'dan yapılan açıklama:

Ekibimizin ilerlemesine dair bir güncelleme paylaşmayalı epey zaman oldu. Zorlu bir çıkış döneminin ardından toparlanmaya, yorumlarınızı dinlemeye, oyun için yapmamız gerekenlere odaklanmaya ve bir sonraki adımlarımız için plan yapmaya başladık. Son birkaç ay boyunca pek sesimiz soluğumuz çıkmasa da arka planda harıl harıl Warcraft III: Reforged üstünde çalışan, tutkulu bir ekip olduğunu bilmenizi isteriz. Ekibimiz yakın gelecekte sizinle de paylaşacağımız bir yol haritası üstünde çalışırken, biz de planlarımız ve oyuna ne gibi yeniliklerin geleceği hakkında daha sık konuşmak istiyoruz. Şimdi gelin, ekibimizin odaklandığı noktalardan bahsedeceğimiz makale serimizin ilk bölümüyle sohbetimize başlayalım.

Devam Eden Güncellemeler: Hata Giderme ve Senkronizasyon Düzeltme Yamaları

Oyunun çıkışından beri hataları gidermek ve Warcraft III'ün her bir aşamasına yaşam kalitesi değişiklikleri getirmek için bazı yamalar hazırladık. Ayda en az bir kez gelen bu güncellemelerle aralarında Hikâye, Özel Oyun ve Karşılaşma modlarının da bulunduğu pek çok şeyin görsellerine, oynanışına, sistemlerine ve özelliklerine düzeltmeler ve iyileştirmeler getirdik.

Orijinal Warcraft III günlerinden beri karşılaştığımız en önemli hatalardan biriyse oyuncuların istemcileri arasında senkronizasyon sorunları oluşması ve oyunun erkenden sonlanmasıydı. Bu senkronizasyon sorunları oyunda önemli aksaklıklara sebep olduğu için, onlara yol açan en yaygın sorunları bulmaya ve çözmeye büyük önem vereceğiz. Senkronizasyon sorunlarına farklı açılardan yaklaşmamıza ek olarak, gelecekteki senkronizasyon sorunlarıyla daha iyi mücadele etmemize olanak tanıyacak bir araç geliştiriyoruz.

Denge Güncellemeleri

Tıpkı diğer Blizzard oyunlarında olduğu gibi ekibimiz Warcraft III için denge güncellemeleri çıkarmayı sürdürecek. Buradaki amacımız klasik stratejileri olabildiğince korurken, stratejik çeşitliliği arttırmaya çalışmak olacak. Warcraft III kahramanlara odaklanan bir gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu. Oyunun bu özelliğini bir yandan oyunculara farklı kahramanlarla başlama şansı tanırken diğer yandan her bir ırkın kendine has oynanışını ve ırklar arasındaki asimetriyi koruyarak öne çıkarmak istiyoruz.

Denge güncellemelerimizle profesyonel düzeydeki rekabet bütünlüğünü korumayı ve tüm beceri düzeylerindeki eski ve yeni oyunculara pek çok farklı strateji sunmayı hedefleyeceğiz. Oyunun çıkışından bu yana getireceğimiz ilk denge güncellememiz, pek çok değişiklikle birlikte bu hafta Açık Test Sunucusu'na (PTR) gelecek. Güncellemeye dair tüm ayrıntılar için yama notlarına göz atabilirsiniz. Ayrıca değişiklikleri PTR ortamında denemenizin ardından yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

Gelecek Özellikler

Devam eden hata giderme çalışmalarımıza ve denge güncellemelerimize paralel olarak geliştirdiğimiz bazı özellikler de var. İyileştirilmiş eşleştirme, dereceli sıralamaları, profiller, özel hikâye modları ve klanlar bunlar arasında. Bu özelliklerin geliştirme aşamasında olduğunu geçmişte de belirtmiştik; ancak izlediğimiz doğrultu hakkında daha fazla ayrıntı sunmak, daha fazla görüş paylaşmak ve oyunculara geribildirim verme yolları sunmak istiyoruz. Öncelikle gelin Warcraft III'ün eşleştirme sistemi için yaptığımız iyileştirme çalışmalarından bahsedelim.

Eşleştirme Yenilendi

Eşleştirme, benzer beceri düzeylerinde takım arkadaşları ve rakipler bulmanız için kullandığımız sistemdir. Bunu destekleyebilmek için oyuncu beceri düzeyleri, eşleştirme puanı (matchmaking rating ya da kısaca MMR olarak da bilinir) adı verilen sayısal bir değerle takip edilir. MMR değeri yükseldikçe oyuncunun beceri düzeyi de artar ve benzer MMR değerlerindeki oyuncuları birbirleriyle eşleştirmek oyunun mümkün olduğunca adil ve eğlenceli hale gelmesini sağlar.

Oyuncuların MMR değerleri her bir maçın ardından güncellenir. Kazanılan puan miktarıysa tahmin edilen kazanma şanslarının ve “dağılım” olarak bilinen dahili bir değerin belirlenebilmesi için gerekli bazı etmenlere bağlıdır. Dağılım değerini, sistemimizin oyuncunun doğru beceri düzeyinde olup olmadığını belirlemedeki güvenilirliğini belirtmek için kullanırız. Sistem başlangıçta yeterince bilgiye sahip olmadığından dağılım da yüksektir. Zaman içinde daha fazla oyun oynandıkça bu sayı da azalır. Yüksek dağılım, her bir maçın ardından gerçekleşen MMR değişimlerinin daha fazla; düşük dağılımsa MMR değişikliklerinin daha az olması anlamına gelir. İlk olarak sistemimiz oyuncuyu doğru beceri düzeyine getirebilmek için büyük MMR değişiklikleri yapar ve daha fazla oyun oynandıkça bu değişikliklerin miktarı da azalır. Oyuncunun istikrarlı bir performans göstermesi, oyunlarını kazanıp kaybettikçe MMR değerinin de yükselmesine veya düşmesine sebep olur.

Reforged, orijinal Warcraft III'ten farklı olarak Hazır Takımlar (Arranged Teams) dışındaki tüm modlarda ırka özel bir MMR sistemi uyguluyor. Bu da daha rekabetçi bir eşleştirme deneyimi sunmasının yanı sıra oyuncuların genel MMR düzeyleri konusunda kaygılanmaksızın en sevdikleri ırkları oynamasına veya yeni ırklar denemesine olanak sağlıyor.

Reforged'la birlikte gelen bir diğer yenilikse tüm modların küresel eşleştirmeye sahip olması. Yani yeteneklerinizi dünyanın dört bir yanındaki en iyi Warcraft III oyuncularına karşı sergileyebiliyorsunuz. Bu heyecan verici bir özellik olsa da topluluğun küresel eşleştirme sistemiyle birlikte gelen gecikme sorunları konusunda bazı kaygıları olduğunu biliyoruz. Ekibimiz, bu geribildirimlerin ardından bir dizi sunucu güncellemesine giderek 4 Mayıs haftasından itibaren yüksek gecikme sürelerinin yaşandığı oyunların sayısını %60'ın üstünde bir oranda azalttı. Önümüzdeki haftalarda daha fazla düzeltme getirerek yüksek gecikme sürelerinin yaşandığı oyunların sayısını azaltmayı sürdüreceğiz. Bu yüzden lütfen deneyiminize dair yorumları bizimle paylaşmaya devam edin.

Warcraft III'te üç ana eşleştirme modu bulunuyor: 1v1, Takım Karşılaşmaları (2v2, 3v3, 4v4) ve Açık Savaş (Free-for-All ya da FFA). Tüm modlar için hedefimizse mümkün olan en iyi oyunları sunabilecek şekilde ve makul bir süre içinde oyuncuları eşleştirebilmek. Sistem, bunu başarmak için öncelikle mükemmel bir karşılaşma bulmak için işe koyuluyor. Eğer bir eşleştirme gerçekleştirilemezse zaman içinde gereksinimleri gevşetmeye başlıyor. Karşılaşma bulma parametreleri ve gereksinimlerin gevşetilme yöntemi her bir eşleştirme modu için farklılık gösterdiğinden, gelin her birine ayrı ayrı göz atalım.

1v1

Üç eşleştirme modu arasında 1v1 en sıkı eşleştirme parametrelerine sahip. Çünkü bu mod tamamen bireysel performans üstüne kurulu. Ayrıca bu mod, oyuncuların en iyi ve en rekabetçi 1v1 karşılaşmalarını bulabilmeleri için yeniden düzenlendi. Değişikliklerin bir parçası olarak eşleştirme sistemi artık parametrelerini yüksek MMR düzeylerindeki oyuncular için özellikle ayarlayarak daha rekabetçi karşılaşmalar bulmaya çalışacak. Tabii bu da daha uzun sıra sürelerine yol açabilecek. MMR'dan bağımsız olarak, eşleştirme sistemi bir karşılaşma bulmak için zamanla arama parametrelerini yavaş yavaş gevşetecek. Bu ayarlamanın gerçekleşmesi, mümkün olan en rekabetçi karşılaşmaların bulunabilmesi için yüksek MMR düzeylerinde daha uzun sürecek. Bu değişikliklerin rekabetçi 1v1 oyuncularına mümkün olan en iyi karşılaşmaları sunacağını düşünüyoruz.

Takım Karşılaşmaları (2v2, 3v3, 4v4)

Takım karşılaşmalarındaysa sistem sonucu belirleyenin sadece bireysel performansa bağlı olmadığını hesaba katarak az da olsa değişiyor. Takım karşılaşmalarında MMR düzeylerini yakından takip eden oyuncular, MMR değerlerinin dengeye gelmesinin daha uzun sürdüğünü fark edecek. Ayrıca 1v1'e kıyasla daha fazla oyunda daha büyük MMR ayarlamaları görecekler. Karşılaşmanın sonucu takımdaki diğer oyuncular tarafından da etkilendiği için, sistemin her bir oyuncunun beceri düzeyini ayarlaması daha uzun sürüyor.

Bu nedenle oyuncularca oluşturulmuş hazır takımlar için artık oyuncuların bireysel dereceleri yerine takım MMR değeri ayrı olarak takip ediliyor. Hazır takımlarla oynanan oyunlar bu oyun modu veya ırk için bireysel MMR düzeyinizi etkilemiyor. Dolayısıyla hazır takımlarda oynarken, oyunun diğer bölümlerindeki derecelerinizi etkilemeden dilediğinizce ırk değiştirebileceksiniz. Hazır takımlar ayrı şekilde takip edildiğinden, dereceli geldiğinde genel performansın daha iyi takip edilebilmesi için ayrı sıralamalara sahip olacaklar.

Amaçlarımızdan biri de oyunculara arkadaşlarıyla birlikte oynayabilmeleri için olabildiğince fazla seçenek sunmak. Bu da hem grup boyutu hem de MMR'la ilgili kısıtlamaları en aza indirmek anlamına geliyor. Bunu gerçekleştirmek adına tüm MMR düzeylerindeki oyuncuların beraber oynayabilmesine olanak sağlayacağız. Böylece arkadaşlarınızla birlikte oynamanız her zaman mümkün olacak. Ayrıca oyuncular tam dolu olmayan takımlarla sıraya girebilecek ve eşleştirme sistemi gereken diğer oyuncuları bularak takımı tamamlayacak. Tam dolu olmayan takımlar oluşturan oyuncular, takım MMR'ı yerine bireysel MMR'larına göre derecelendirilecek.

Sistem ilk defa rastgele takımların hazır takımlarla eşleştirilebilmesine olanak tanıyacak. Bu da klasik Warcraft III'te belirlenen kural sisteminden uzaklaşılacağı anlamına geldiği için, değişikliğin ardında yatan düşüncelerimizi paylaşmak istedik. Hazır takımları sadece diğer hazır takımlarla eşleştirmek, özellikle de yüksek dereceli takımlar için çok uzun sıra süreleri anlamına geliyordu. Bu uzun sıra süreleriyse sık sık düşük kaliteli oyunlarla sonuçlanıyordu. Çünkü yeterince zaman geçmesinin ardından takımlar karşılarına çıkan ilk rakiple eşleştiriliyordu. Bu değişiklik denk karşılaşmaların daha sık görülmesini sağlayacak. Biz de karşılaşma kalitesi ve sıra süresi arasında doğru bir dengenin sağlanabilmesi için süreci yakından takip edeceğiz.

Açık Savaş (FFA)

Açık Savaş (FFA) geçmişte hep en ağır eşleştirme sistemine sahipti. Çünkü sadece bir kazanan ve üç kaybeden oluyordu. “Kaybeden” oyuncular karşılaşma sırasında daha uzun süre hayatta kalsalar bile her zaman benzer kayıplar yaşadığından sistem pek de doğru çalışmıyor gibi görünüyordu. Ayrıca zafer kazanan oyuncular büyük miktarda MMR kazanırken tüm rakipler MMR kaybediyordu. Bu da MMR değerleri arasında uçurumlar oluşmasına ve eşleştirme sırasında zorluklar yaşanmasına sebep olduğu gibi, sıra sürelerini herkes için arttırıyordu. Tüm bu zorlukları göz önünde bulundurarak MMR değerlerinin FFA oyunlarında nasıl hesaplandığını yeniden tasarladık.

Bir kazanan ve üç kaybeden oyuncu olması yerine, Açık Savaş karşılaşmalarını 1'den 4'e kadar bir yerleştirme sistemine sahip olacak şekilde değiştirdik. Oyunun sonunda birden fazla hesaplama yapılarak her bir oyuncunun MMR değeri hem yerleştirmeye hem de oyundaki diğer oyuncuların MMR değerlerine göre değişecek. Bu da her bir oyuncunun FFA MMR değerinin daha incelikli şekilde değişmesini sağlayarak benzer beceri düzeylerindeki oyuncuların MMR açısından da birbirlerine yakın olmasını sağlayacak. Bu güncellemeler MMR değerlerinin daha doğru şekilde ayarlanmasını sağlayacak. Ayrıca benzer beceri düzeylerindeki oyuncuları daha iyi gruplandırarak sıra sürelerini azaltacak.

Bir yerleştirme sistemine geçilmesi, oyuncuları karşılaşmada daha uzun süre kalmak için binalarını saklamak gibi pek de sportmence olmayan taktikler uygulamaya iteceği düşünülebilir. Bu gibi sorunlar aslında en başından beri Açık Savaş modunu etkiliyor ve bunları doğrudan çözmek epey zor. Ancak genel anlamda Açık Savaş modunu bir yerleştirme sistemine bağlayarak oyuncuları daha zayıf rakiplerin işini çabucak bitirmeye teşvik ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü yenilen her bir rakip ne kadar MMR kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi doğrudan etkiliyor. Tüm diğer değişikliklerimizde olduğu gibi bu yeni sistemleri yakından takip ederek amaçlarımızı yerine getirdiklerinden emin olmaya çalışacağız.

Devam Edecek...

Bu eşleştirme değişikliklerini oyuna getirmeye devam etme konusunda çok heyecanlıyız. Ayrıca önümüzdeki dönemde yamalarımızı çıkarmaya devam ettikçe düzenli olarak paylaşımlar yapmayı da sürdüreceğiz. Bu paylaşımların bir parçası olarak özellikleri yakından incelediğimiz makaleler ve bu yazımıza benzer geliştirici güncellemeleri yayımlayacağız. Ayrıca oyunun diğer alanlarına ve topluluğumuza yönelik, biraz daha neşeli çalışmalarımız olacak. Bir sonraki özellik incelememizde yakında oyuna gelecek dereceli sıralamaları sitemine odaklanacağız. Planlarımızın ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda öğrenmeyi bekleyebilirsiniz. Çalışmalarımızda ilerledikçe gelecekte çıkaracağımız içeriklere dair bir yol haritasını da size sunmayı planlıyoruz. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşmaya devam edin. Ekibimizin yeni özellikler, hatalar, iyileştirmeler ve denge güncellemeleri üstünde harıl harıl çalıştığından emin olabilirsiniz. Her bir yeni yamayla birlikte Warcraft III: Reforged'u çok daha iyi bir noktaya getirmek en büyük isteğimiz.