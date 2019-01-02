Wang Xinyu çekildi, Maria Sharapova çeyrek finale çıktı!

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, 5 numaralı seri başı olarak ter döktüğü Shenzhen Açık'taki ikinci tur maçında Wang Xinyu ile karşı karşıya geldi.

Açılış setinde 5-2 geriye düşen Rus raket, skor 5-3'ken rakibinin servisinde 4 set puanı çevirdi. Sharapova, daha sonrasında durumu eşitlese de tie-break'e giden setin galibi, 7-6(4) ile Xinyu oldu.

Turnuvada wild card ile mücadele eden 17 yaşındaki Çinli tenisçi, ikinci sette de 2-0'lık üstünlüğü yakalasa da Sharapova, üst üste 5 oyun birden alarak karşılaşmayı final setine taşımaya çok yaklaştı.

Bu noktada dizindeki kramp nedeniyle korta fizyoterapistini çağıran Xinyu, mücadeleye devam edemedi ve Sharapova, adını çeyrek finale yazdırdı.

Rus tenisçi, yarı finale yükselebilmek içinse 1 numaralı seri başı Aryna Sabalenka ile kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler