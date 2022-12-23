Galatasaray 'ın dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi eşi Nara ile olan evliliklerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Wanda Nara'nın son hamlesi Icardi'yi şok etti. İşte detaylar...





NELER YAŞANDI?

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuş, Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI, ARJANTİN'E GİTTİ

Ayrılık sonrası Mauro Icardi, Wanda Nara ile yeniden barışmak için Arjantin'e gitti. Arjantinli yıldız Wanda Nara'nın kaldığı eve girmek istemiş fakat güvenlikle izin vermemişti. Ardından Wanda Nara'nın izin vermesiyle bir araya gelen çift ayrılık haberlerini yalanlamadı. Mauro Icardi'nin Arjantin dönüşü 'Mutlu geri dönüyorum' paylaşımı ise çiftin yeniden barıştıkları iddialarını güçlendirdi.

İlgili Haberler Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı! İşte 4 büyüklerin rakipleri





MAURO ICARDI VE WANDA NARA RESMEN BOŞANDI

Magazin dünyasının çok konuşulan çifti resmen boşandı. Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada boşanma belgesini imzaladığını ve Icardi ile boşandıklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim" demişti.

'ICARDI ÇALIŞMAMI İSTEMEDİ' DEMİŞTİ

'İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi" diyen Nara, "Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" diye konuşmuştu.

İlgili Haberler Dünya Kupası sonrası deprem! 26 yaşında milli takımı bıraktığını duyurdu





WANDA'NIN KAZANACAĞI PARAYI ARJANTİN DERGİSİ DUYURDU

Geçtiğimiz ay boşanma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin dergisi Ciudad Magazine'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'yi rekor bir para kaybı bekliyor. Icardi'den boşanma kararı alan Wanda Nara bu ayrılık sonucu dev bir rakamı cebine koyabilir.









ICARDI'YE 100 MİLYON DOLARLIK ŞOK

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı. Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar...

İlgili Haberler Dünya Kupası sonrası deprem! 26 yaşında milli takımı bıraktığını duyurdu





Mauro Icardi'nin Strasbourg'a Attığı Müthiş Kafa Golü

İNDİRİM İÇİN NARA'YLA PAZARLIK YAPACAKLAR

Haberde Mauro Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğü de yazıldı.

GALATASARAY'DAN HAMLE

Forvet arayışlarına karşın, Galatasaray cephesinde Mauro Icardi gözden çıkarılmış değil. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'ye bonservis için yaptığı başvuru, astronomik bir taleple geri dönerken, yeniden kiralama teklifi de şimdilik kabul görmedi. Ancak Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılı kulüpte kalma isteği, iştah kabartıyor. Başkan Dursun Özbek de yaptığı son açıklamada, Icardi'nin bonservisini almak istediklerini, ancak henüz şartların oluşmadığını belirtmişti.

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki santrfor konusunda şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor. Bu arada sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Icardi'nin, en geç 2 hafta içerisinde takıma döndürülmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.







