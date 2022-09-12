Inter formasıyla ortalığı kasıp kavuran, İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi Galatasaray 'a imza attı. Transfer sürecini eşi ve menajeri Wanda Nara yönetirken sarı-kırmızılı kulüpten istedikleri gündem olmuştu. Bir takipçisinin 'Türkçe' ile ilgili sorusuna cevap veren Nara'nın İstanbul'dan işi için ayrıldığı ortaya çıktı.

TRANSFER DETAYLARI

Mauro Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir.'' ifadeleri kullanılmıştı.

NARA'DAN TÜRKÇE CEVABI

Bir takipçisinin "Bazı Türkçe kelimeleri öğrenmeyi deneyecek misin" sorusuna Nara, "Evet" yanıtını verdi. Öte yandan ünlü model, Türk lokumu aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Icardi'nin eşi sosyal medyadan "Taşındım. Sözleşmeleri yaptım. Ev aradım. Okullarla görüştüm. Her şeyi düzenli bıraktım. Dersler başlasın!" notunu paylaştı.

Maske Kimsin Sen programının Arjantin versiyonu "La Mascara" programında jüri üyesi olan Wanda Nara'nın bu nedenle Arjantin'e gittiği öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'a taşınması sonrası programın lansmanına katılmayan ve jüri üyeliğinden ayrılığı iddia edilen ünlü model şu açıklamaları yapmıştı: Lansmanda olmayacağım çünkü öncelikli bir işim var. Daha önce kanal yönetimi ve yapımcı şirketle konuştuğumuz bir konu bu. Yerime kimse geçmeyecek. Her şey anlaşıldığı gibi devam edecek. Yapımın kalitesi inanılmaz. Her bir bölümde ne kadar eğlendiğimi size anlatamam.

WANDA NARA'NIN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıkmıştı

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

"BİR NEVİ MEYDAN OKUMA"

Zaira Nara, kardeşi Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: Milliyet