PSG'den kiralık olarak Galatasaray 'a transfer olan Mauro Icardi'nin, kendisinden ayrıldığını açıklayan eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Arjantinli oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara, Arjantin basınına verdiği demeçte, Icardi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili detaylar verdi.

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"TEK TEMSİLCİ BENDİM"

Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer olduğunda tüm görüşmeleri kendisinin yaptığını ifade ederek, " Transfer görüşmeşmelerinde bazen aracılar olabiliyor, ancak Mauro'nun Türkiye'ye olan trasnferinde tek temsilci bendim.

Hakkımda istediklerini söyleyebilirler. Herşey ortada. Faturalarım belli. Ben işimde her zaman en iyisini yaparım" diye konuştu.

"PSG İLE GALATASARAY ARASINDA FARK YOK"

Icardi'nin Türkiye'ye gitmekle kötü bir duruma düştüğü yönündeki yorumlara ise, "Sezon öncesi yeni bir takıma gitmek istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek. Gittiği takımla, ayrıldığı takım arasında çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"BİR TEK SAHAYA ÇIKMADIĞIM KALDI"

Arjantinli yıldızın futbol hayatıyla ilgili olarak konuşan Wanda Nara, "Onun için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona en iyi sözleşmeyi bulmak. Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir kontratı var.





Yeniden eskisi kadar iyi olabilir. Her şey ona bağlı. Sahada uğraşması gerek" dedi.

Öte yandan Galatasaray formasıyla ligde iki maçta 118 dakika sahada kalan yıldız isim henüz golle tanışamadı.