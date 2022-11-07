Galatasaray 'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, son haftalarda kendini bulmaya başladı.

Alanyaspor maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisine de damga vurmuştu. Yıldız Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede attığı iki golle takımını zafere taşımıştı.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ayrılan Arjantinli yıldızın özel hayatı ise gündemden düşmüyor.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Canal 5'te yayınlanan bir programa katılan Wanda Nara, Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı; "Şu an için barışmayı düşünmüyorum. Böyle huzurluyum.

İki aydır ayrıyız, ancak onu çok seviyorum. Benim için bu dünyadaki en önemli insan o. L-Gante ile ilgili hakkımda çıkan iddialar doğru değil. Mauro bunlara çok kızdı ve beni akşama kadar aradı. Tekrar benimle birlikte olmak istiyor, fakat gönderdiği mesajları asla unutamam."

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"YANLIŞ ANLAŞILMA..."

Wanda Nara açıklamalarının devamında Icardi ile bir yanlış anlaşılmadan dolayı ayrıldıklarını belirtti. Nara; "Tüm olanlar bir yanlış anlaşılmadan başladı. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve yaptım.

Şimdilik barışmayı düşünmüyorum. Bir gün barışır mıyız bilmiyorum. Beş çocuklu güzel bir aileyiz. Dostça ayrıldık. Mauro şu an Türkiye'de, ancak çocuklarımız İtalya'da yaşamak istiyor" diye konuştu.

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