Galatasaray 'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin evliliği sona eriyor. Icardi'nin hem eşi hem menajeri Wanda Nara ayrılık kararını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Nara yeni bir açıklama yaparak ayrılık kararıyla ilgili detay verdi. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübü endişelendiren durum ortaya çıktı.

NARA AYRILIĞI AÇIKLADI

Wanda Nara ile Mauro Icardi çiftinin çalkantılı ilişkisi sona erdi. Galatasaray'ın yıldızının eşi ve menajeri olan Wanda Nara ayrılık kararını duyurdu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu, ikili arasında yaşanan ilk ayrılık değil. 2021’in sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı. Arjantinli oyuncunun sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara’nın, Icardi’nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

'BENCİL OLMAK ZORUNDAYDIM, KENDİMİ SEÇTİM'

Ayrılık sonrası yeni açıklama yapan Nara aldığı kararı savundu ve şu ifadeleri kullandı: "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün"

GALATASARAY'DA ENDİŞE

Wanda Nara'nın Instagram hesabında Icardi ile olan tüm fotolarını silmesi de dikkatleri çekti. Şu anda Arjantin'de bulunan ve çocuklarından ayrı olan Nara'nın İstanbul'a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Ayrıca yaşanan bu sürecin Icardi'nin performansına olumsuz bir yansıma yapma ihtimali de Galatasaray'da büyük bir endişe yaratıyor.

ICARDI'NİN İLK MAÇINA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANMIŞTI

Maske Kimsin Sen programının Arjantin versiyonu "La Mascara" programında jüri üyesi olan Wanda Nara, geçen haftanın başında çekimler nedeniyle İstanbul'dan ayrılmıştı. Icardi'nin eşi sosyal medyadan "Taşındım. Sözleşmeleri yaptım. Ev aradım. Okullarla görüştüm. Her şeyi düzenli bıraktım. Dersler başlasın!" notunu paylaşmıştı.

Eşinin Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçı kaçıran Wanda Nara yine de takip etmeyi ihmal etmemişti. Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Nef Stadyumu'na görüntülü bağlanmıştı.

MAL VARLIĞI İDDİASI

Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu. TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı.

Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

WANDA NARA'NIN TALEPLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın yeni forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı kırmızılı kulüpten bir dizi talepleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

TRANSFER DETAYLARI

Mauro Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir.'' ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Skorer