Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'dan Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili olarak flaş bir açıklama geldi.

Daha önce eşinin Milano kulübüyle sözleşme yenilemesinin çok zor olduğunu ve La Liga'nın iki önemli kulübünden teklif aldıklarını dile getiren Nara, bu defa da herkesi ters köşeye yatırdı.

Arjantinli güzel, İtalya'da yayın yapan Canale 5 televizyonunda yayınlanan Striscia La Notizia programına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni sözleşmeyi imzalayacağız, endişe etmeyin. Şu an hiçbir problem yok. Elbette Inter de Icardi'yi kadrosunda tutmak istiyor."

Bu sezon çıktığı 23 maçta 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen 25 yaşındaki santrforun mevcut kontratı 2021 yılında sona erecekti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler